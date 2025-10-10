Ричмонд
В Минске комната общежития сгорела из-за пауэрбанка

Поврежденный пауэрбанк стал причиной пожара в комнате минского общежития.

Источник: sudexpert.gov.by

В Минске комната общежития сгорела из-за пауэрбанка. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

Владелец жилья рассказал, что, возвращаясь в комнату, из которой он вышел буквально на минуту, он услышал громкий звук пожарного извещателя. Комната была в густом дыму. Сквозь него можно было заметить лишь охваченный огнем диван.

При осмотре места происшествия специалисты нашли и изъяли фрагменты портативного зарядного устройства. Эксперт выяснил, что причиной пожара стало короткое замыкание в аккумуляторной батарее пауэрбанка.

«Выяснилось, что незадолго до происшествия портативное зарядное устройство уронил ребенок, в следствие чего его корпус был поврежден», — уточнили в пресс-службе ведомства.