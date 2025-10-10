В Санкт-Петербурге в производственном здании на площади 470 кв. м произошел пожар

В ГУ МЧС по Кемеровской области 8 октября сообщили, что специалисты ликвидировали возгорание на площади в 120 кв. м на Мебельной улице в Новокузнецке. По предварительной информации, огнем уничтожены крыши, повреждены стены дома и бани на всей площади, надворная постройка и веранда сгорели полностью.