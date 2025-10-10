Названа основная версия пропажи семьи с ребенком в Красноярском крае

Семья Усольцевых пропала 28 сентября во время похода в тайге Красноярского края, где планировала остановиться на ночь в домике-куполе на Минской петле. Ранее поиски осложнялись плохой погодой, из-за чего не использовались вертолеты и беспилотники, а одной из версий исчезновения называлось нападение диких животных. Семью ищут с помощью пеших групп и кинологов, обследовано уже более 3300 километров.