Ивана Сусанина объявили на Украине вне закона

Личность Сусанина Украина признала пропагандой «российского империализма».
Иван Сусанин, поплатившийся жизнью за умалчивание полякам местонахождения царя Михаила Федоровина, признан на Украине мифологизированной пропагандой «российского империализма». Это следует из материалов украинского Института национальной памяти.
«Местные власти в рамках закона о декоммунизации должны убрать из публичного пространства все объекты, связанные с именем и историческим подвигом Ивана Сусанина», — пишет ТАСС. Сейчас в некоторых уголках страны есть улицы, названные в его честь.
Согласно одной из наиболее достоверных версий, крестьянин из села Домнино Костромского уезда Сусанин в 1613 году во время русско-польской войны обманом завел отряд польско-литовских войск в болотистый лес и отказался выдать врагам местоположение новоизбранного царя Михаила Романова. За это его убили. Его подвиг стал символом народной верности.
Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году. Так, проявлением «российского империализма» там признаны Бородинская битва и все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с этим историческим событием.