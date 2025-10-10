Ивана Сусанина объявили на Украине вне закона

Согласно одной из наиболее достоверных версий, крестьянин из села Домнино Костромского уезда Сусанин в 1613 году во время русско-польской войны обманом завел отряд польско-литовских войск в болотистый лес и отказался выдать врагам местоположение новоизбранного царя Михаила Романова. За это его убили. Его подвиг стал символом народной верности.