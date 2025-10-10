Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поисковые работы в Партизанском районе Красноярского края продолжаются

Всего наземными группами при поисково-спасательных работ было обследовано за сутки 23 квадратных километров (всего с нарастающим итогом 382 квадратных километров) лесного массива и 179 километров (всего с нарастающим итогом 4830,3 километра) лесных дорог. За сутки проведена авиаразведка на площади 427,9 квадратных километров с применением 3 авиационных бортов волонтерской организации и 3 беспилотников. Поиски будут продолжаться, несмотря на сложные погодные условия. За прошедшие сутки в поисковых работах участвовали 234 человека и 51 единица техники.

Всего наземными группами при поисково-спасательных работ было обследовано за сутки 23 квадратных километров (всего с нарастающим итогом 382 квадратных километров) лесного массива и 179 километров (всего с нарастающим итогом 4830,3 километра) лесных дорог.

За сутки проведена авиаразведка на площади 427,9 квадратных километров с применением 3 авиационных бортов волонтерской организации и 3 беспилотников.

Поиски будут продолжаться, несмотря на сложные погодные условия.

За прошедшие сутки в поисковых работах участвовали 234 человека и 51 единица техники.