Поисковые работы в Партизанском районе Красноярского края продолжаются

Всего наземными группами при поисково-спасательных работ было обследовано за сутки 23 квадратных километров (всего с нарастающим итогом 382 квадратных километров) лесного массива и 179 километров (всего с нарастающим итогом 4830,3 километра) лесных дорог. За сутки проведена авиаразведка на площади 427,9 квадратных километров с применением 3 авиационных бортов волонтерской организации и 3 беспилотников. Поиски будут продолжаться, несмотря на сложные погодные условия. За прошедшие сутки в поисковых работах участвовали 234 человека и 51 единица техники.