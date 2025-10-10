В Киеве в четвертый раз за день прогремели взрывы

В Киеве в пятницу, уже в четвертый раз, были слышны взрывы на фоне ранее объявленной воздушной тревоги. Об этом информирует украинский канал «Общественное».
«В Киеве слышно взрывы», — гласит публикация.
Согласно данным, опубликованным на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал тревоги в столице был активирован в 6:21 по московскому времени.
10 октября местные СМИ сообщали о мощных взрывах в районе ТЭЦ-6 в Киеве, что повлекло за собой нарушения в электро- и водоснабжении города.