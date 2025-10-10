Президент Филиппин распорядился эвакуировать жителей после землетрясения

«В настоящее время мы оцениваем ситуацию на месте и следим за безопасностью всех людей. Я поручил Национальному совету по снижению риска бедствий и ликвидации их последствий, Управлению гражданской обороны, Вооружённым силам, Береговой охране Филиппин и всем заинтересованным ведомствам немедленно провести эвакуацию в прибрежных районах, активировать линии экстренной связи и тесно координировать свои действия с местными органами власти», — говорится в заявлении.
Поисково-спасательные операции и гуманитарная помощь будут развёрнуты, как только позволят условия. Министерство социального обеспечения и развития заранее размещает продовольственные и непродовольственные товары, а Министерство здравоохранения готово предоставить экстренную медицинскую поддержку.
Президент призвал жителей пострадавших районов сохранять спокойствие, перемещаться на возвышенные участки и держаться подальше от побережья, пока власти не сообщат, что опасность миновала.
Напомним, ранее у побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,6. Была объявлена угроза цунами для объектов в радиусе 300 километров от эпицентра. Позже был зафиксирован повторный толчок магнитудой 5,9. Для провинций Северный Сулавеси и Папуа объявлена угроза цунами, как сообщил губернатор Восточного Давао, некоторые здания в регионе были повреждены.
