Президент Филиппин распорядился эвакуировать жителей после землетрясения

«В настоящее время мы оцениваем ситуацию на месте и следим за безопасностью всех людей. Я поручил Национальному совету по снижению риска бедствий и ликвидации их последствий, Управлению гражданской обороны, Вооружённым силам, Береговой охране Филиппин и всем заинтересованным ведомствам немедленно провести эвакуацию в прибрежных районах, активировать линии экстренной связи и тесно координировать свои действия с местными органами власти», — говорится в заявлении.