«Энергосистема на грани коллапса»: как Киев погрузился в темноту после массированного удара

Удары были нанесены по 14 ключевых энергетических объектов Украины. По данным военкора Александра Коца, повреждения получили Запорожская, Кременчугская и Среднеднепровская ГЭС, при этом по последней дополнительно применялись ракеты «Кинжал» и «Герань». Пострадали также Приднепровская ТЭС, киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, Криворожская ТЭС, а также Каневская ГЭС в Черкасской области. По его словам, на данный момент обесточен левый берег столицы и частично правый.