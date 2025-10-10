Mash: Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали в одну из московских клиник

Дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга в эфире программы «Пусть говорят» рассказала, что ее мать чувствует себя неважно. По ее словам, родительницу сразили инсульт и инфаркт, а также прогрессирующая деменция. Позже зрителям показали видео с актрисой в солнцезащитных очках и с красной помадой на губах.