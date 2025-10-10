Ричмонд
Экстренные отключения электричества ввели в Киевской области

В Киевской области введены аварийные отключения электроэнергии. Информацию приводит РБК-Украина.

Движение поездов в метро Киева изменили из-за ситуации с электроснабжением.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа Украине объявлена воздушная тревога, ночью в столице гремели взрывы.

«В Киеве есть отключение света из-за локальной аварии в сети, в Киевской области — введены экстренные графики», — цитирует РИА Новости сообщение газеты. Мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщал о напряженной ситуации с электроснабжением в столице после взрывов.

Также изменено движение поездов в киевском метро. На некоторых участках составы будут опаздывать, на некоторых движение отменено.

Ночью в 14 регионах Украины вводилась воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в городах.