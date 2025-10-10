Экстренные отключения электричества ввели в Киевской области

«В Киеве есть отключение света из-за локальной аварии в сети, в Киевской области — введены экстренные графики», — цитирует РИА Новости сообщение газеты. Мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщал о напряженной ситуации с электроснабжением в столице после взрывов.