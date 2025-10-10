Беспилотники ВСУ сбили над Черным морем: карта ударов БПЛА на 10 октября

Украинские беспилотники не смогли достичь своих целей.
Россия успешно отразила очередную попытку Украины ударить по российским регионам. По данным Минобороны, ночью было уничтожено 23 беспилотника. Больше всего над Белгородской областью и Черным морем. Карта ударов БПЛА на 10 октября — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: инфографика URA.RU.
Белгородская область.
Над регионом сбили 10 беспилотников. Информации о разрушениях нет. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в 6 утра по мск в регионе перестал действовать режим беспилотной опасности.
Черное море.
В акватории моря сбито 10 беспилотников. Больше подробностей не приводится.
Брянская область.
Три беспилотника уничтожили над территорией Брянской области. Глава области Александр Богомаз заявил, что никто не пострадал, ничто не разрушено. По его словам, на месте работают экстренные службы.