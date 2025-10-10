Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотники ВСУ сбили над Черным морем: карта ударов БПЛА на 10 октября

Россия успешно отразила очередную попытку Украины ударить по российским регионам. По данным Минобороны, ночью было уничтожено 23 беспилотника. Больше всего над Белгородской областью и Черным морем. Карта ударов БПЛА на 10 октября — в материале URA.RU.

Украинские беспилотники не смогли достичь своих целей.

Россия успешно отразила очередную попытку Украины ударить по российским регионам. По данным Минобороны, ночью было уничтожено 23 беспилотника. Больше всего над Белгородской областью и Черным морем. Карта ударов БПЛА на 10 октября — в материале URA.RU.

Условные обозначенияФото: инфографика URA.RU.

Белгородская область.

Над регионом сбили 10 беспилотников. Информации о разрушениях нет. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в 6 утра по мск в регионе перестал действовать режим беспилотной опасности.

Черное море.

В акватории моря сбито 10 беспилотников. Больше подробностей не приводится.

Брянская область.

Три беспилотника уничтожили над территорией Брянской области. Глава области Александр Богомаз заявил, что никто не пострадал, ничто не разрушено. По его словам, на месте работают экстренные службы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше