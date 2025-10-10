Избежавший смертной казни «ижевский Раскольников» вышел на свободу

«Ижевский Раскольников» совершил серию убийств во дворах в центре Ижевска. Тела находили с черепно-мозговыми травмами. Только одна из жертв в 1997 году смогла выжить. По фотороботу тогда задержали 22-летнего Юрия. Позже была доказана его причастность к пяти убийствам, четырем покушениям, а также серии краж и разбоев. Сначала маньяка приговорили к смерти, однако заменили наказание на 25 лет колонии.