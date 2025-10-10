Ричмонд
Избежавший смертной казни «ижевский Раскольников» вышел на свободу

Серийный убийца Юрий Артамонов, зарубивший пять человек в 90-е годы, вышел на свободу. Сейчас он живет на улице, сообщили в соцсетях.

Своих жертв Артамонов убивал топором.

Серийный убийца Юрий Артамонов, зарубивший пять человек в 90-е годы, вышел на свободу. Сейчас он живет на улице, сообщили в соцсетях.

«Артамонов освободился уже после второго срока. Всего он отсидел 25 лет и один месяц. После выхода из колонии бывший зэк не смог устроиться на работу и теперь скитается по Ижевску, его видели спящим на улице», — пишет telegram-канал SHOT.

«Ижевский Раскольников» совершил серию убийств во дворах в центре Ижевска. Тела находили с черепно-мозговыми травмами. Только одна из жертв в 1997 году смогла выжить. По фотороботу тогда задержали 22-летнего Юрия. Позже была доказана его причастность к пяти убийствам, четырем покушениям, а также серии краж и разбоев. Сначала маньяка приговорили к смерти, однако заменили наказание на 25 лет колонии.

В 2017-м он вышел по УДО, но своровал велосипед, а потом и вовсе вломился к квартиру женщины и забрал 1000 рублей. Из-за этого он снова и оказался колонии. Как отмечает канал, сейчас Артамонов продолжает отмечаться в полиции, несмотря на жизнь на улице.