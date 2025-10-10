Омский суд отправил за решётку мужчину, который выстрелил в сотрудника ФСБ

В Омской области суд принял решение заключить под стражу на два месяца мужчину, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В отношении 57-летнего жителя Республики Алтай было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ.
Напомним, что 7 октября на автомобильной заправочной станции в Калачинском районе Омской области данный гражданин не менее двух раз выстрелил из охотничьего карабина с оптическим прицелом в сторону сотрудника ПУ ФСБ России по Омской области, который проводил оперативно-разыскные мероприятия. Один из выстрелов попал в его автомобиль.
В ходе судебного заседания прокурор настаивал на заключении обвиняемого под стражу, ссылаясь на возможные риски его скрытия от следствия. Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, принял решение о мере пресечения в виде заключения под стражу.
Прокуратура взяла на контроль ход расследования данного уголовного дела.