Омский суд отправил за решётку мужчину, который выстрелил в сотрудника ФСБ

Напомним, что 7 октября на автомобильной заправочной станции в Калачинском районе Омской области данный гражданин не менее двух раз выстрелил из охотничьего карабина с оптическим прицелом в сторону сотрудника ПУ ФСБ России по Омской области, который проводил оперативно-разыскные мероприятия. Один из выстрелов попал в его автомобиль.