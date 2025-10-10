Расследование дела о коммерческом подкупе завершили в Ростове

В Ростове-на-Дону завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя группы планирования одной из коммерческих организаций. Его обвиняют в получении коммерческого подкупа на общую сумму 106 тысяч рублей. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.
По данным следствия, в период с 2022 по 2024 год подозреваемый неоднократно получал денежные средства от двух подчиненных. Взамен менеджер незаконно корректировал рабочий график, предоставляя сотрудникам дополнительное время отдыха.
В ходе расследования в отношении бывшего руководителя была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Собранные доказательства признаны достаточными для направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.