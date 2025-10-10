Расследование дела о коммерческом подкупе завершили в Ростове

В Ростове-на-Дону завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя группы планирования одной из коммерческих организаций. Его обвиняют в получении коммерческого подкупа на общую сумму 106 тысяч рублей. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.