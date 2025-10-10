Патрульный автомобиль ДПС устроил аварию с несколькими авто в Самарканде

Vaib.uz (Узбекистан. 10 октября). В Самарканде патрульный автомобиль ДПС стал виновником аварии с участием нескольких транспортных средств. Сообщения об этом инциденте и видеозаписи с места происшествия появились накануне в социальных сетях. По словам очевидцев, именно сотрудник правоохранительных органов за рулем авто нарушили дистанцию и спровоцировали ДТП на одном из оживлённых перекрёстков.