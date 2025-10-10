Патрульный автомобиль ДПС устроил аварию с несколькими авто в Самарканде

В УВД Самаркандской области прокомментировали случившееся. По официальной информации, 9 октября примерно в 14:15 служебный автомобиль Nexia-3 под управлением инспектора батальона патрульно-постовой службы, двигаясь по улице Буюк Ипак Йули, врезался в заднюю часть автомобиля Damas. После удара Damas по инерции столкнулся с двумя другими машинами — еще одним Damas и Lacetti.
В результате ДТП инспектор патрульно-постовой службы и водитель автомобиля Damas получили медицинскую помощь. Серьёзных травм никто не получил, оба были отпущены домой после осмотра врачами.
Примечательно, что все участники аварии находились в трезвом состоянии. Сейчас по данному факту прокуратура города Самарканд проводит доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.