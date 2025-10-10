Ричмонд
Патрульный автомобиль ДПС устроил аварию с несколькими авто в Самарканде

Vaib.uz (Узбекистан. 10 октября). В Самарканде патрульный автомобиль ДПС стал виновником аварии с участием нескольких транспортных средств. Сообщения об этом инциденте и видеозаписи с места происшествия появились накануне в социальных сетях. По словам очевидцев, именно сотрудник правоохранительных органов за рулем авто нарушили дистанцию и спровоцировали ДТП на одном из оживлённых перекрёстков.

Источник: Vaib.Uz

В УВД Самаркандской области прокомментировали случившееся. По официальной информации, 9 октября примерно в 14:15 служебный автомобиль Nexia-3 под управлением инспектора батальона патрульно-постовой службы, двигаясь по улице Буюк Ипак Йули, врезался в заднюю часть автомобиля Damas. После удара Damas по инерции столкнулся с двумя другими машинами — еще одним Damas и Lacetti.

В результате ДТП инспектор патрульно-постовой службы и водитель автомобиля Damas получили медицинскую помощь. Серьёзных травм никто не получил, оба были отпущены домой после осмотра врачами.

Примечательно, что все участники аварии находились в трезвом состоянии. Сейчас по данному факту прокуратура города Самарканд проводит доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.