Над Черным морем замечены беспилотники ВСУ

Над Черным морем сбили девять украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Утром российские системы ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны в период с 7.00 до 8.00 были уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов украинских ВС над акваторией Черного моря», — заявили в военном ведомстве. Воздушная цель была нейтрализована в утреннее время. Попытки ВСУ атаковать с помощью дронов регулярно пресекаются российскими военными.
Ранее российские силы ПВО за сутки сбили 23 украинских беспилотника в небе над тремя регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Эту информацию передает издание RT.