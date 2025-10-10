Ричмонд
Над Черным морем замечены беспилотники ВСУ

Утром российские системы ПВО уничтожили девять украинских беспилотников над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Над Черным морем сбили девять украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в период с 7.00 до 8.00 были уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов украинских ВС над акваторией Черного моря», — заявили в военном ведомстве. Воздушная цель была нейтрализована в утреннее время. Попытки ВСУ атаковать с помощью дронов регулярно пресекаются российскими военными.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУкраина пыталась атаковать Россию со стороны Черного моря.

Ранее российские силы ПВО за сутки сбили 23 украинских беспилотника в небе над тремя регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Эту информацию передает издание RT.