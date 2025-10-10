В Омске на Левом берегу обнаружили 80 точек нелегальной торговли

Напомним, что законодательство предусматривает серьёзные штрафы за торговлю в неположенных местах: для граждан — от 1 до 2 000 рублей, для должностных лиц — от 5 до 7 000 рублей, для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей. При повторных нарушениях штрафы значительно увеличиваются.