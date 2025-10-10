В Омске на Левом берегу обнаружили 80 точек нелегальной торговли

Администрация Кировского округа Омска продолжает бороться с несанкционированной торговлей на Левобережье. Только на прошлой неделе в районе рынка на улице Бетховена инспекторы составили шесть протоколов об административных правонарушениях.
С начала 2025 года в районе было проведено 35 рейдов, в результате которых к ответственности были привлечены более 80 граждан, занимающихся незаконной торговлей.
Специалисты администрации настоятельно рекомендуют жителям совершать покупки только в стационарных магазинах и на официальных торговых площадках. Особенно важно проявлять осторожность при приобретении продуктов питания, детских товаров и косметики. Перед покупкой следует проверять наличие у продавца документов, подтверждающих качество товара, и всегда требовать чек.
Напомним, что законодательство предусматривает серьёзные штрафы за торговлю в неположенных местах: для граждан — от 1 до 2 000 рублей, для должностных лиц — от 5 до 7 000 рублей, для юридических лиц — от 10 до 20 тысяч рублей. При повторных нарушениях штрафы значительно увеличиваются.