Родитель избил школьников в Приморье и распылил газ из баллончика

Мужчина не только избил школьников, но и распылил газовый баллон.
В городе Большой Камень (Приморский край) родитель избил школьников и распылил газовый баллончик. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Приморья.
Между шестиклассниками произошел конфликт, с которым пришел разбираться отец одного из детей. «На пришкольной территории между мужчиной и подростками произошел конфликт, в ходе которого гражданин причинил телесные повреждения школьникам и распылил газ из баллона», — говорится в telegram-канале ведомства. После этого мужчина скрылся на машине.
В результате пострадали несколько человек. Полицейские уже нашли 42-летнего нарушителя и доставили в отделение. Сейчас проводится проверка.