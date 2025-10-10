Родитель избил школьников в Приморье и распылил газ из баллончика

Между шестиклассниками произошел конфликт, с которым пришел разбираться отец одного из детей. «На пришкольной территории между мужчиной и подростками произошел конфликт, в ходе которого гражданин причинил телесные повреждения школьникам и распылил газ из баллона», — говорится в telegram-канале ведомства. После этого мужчина скрылся на машине.