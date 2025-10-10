Ричмонд
В Минске милиция задержала двух иностранцев после трех дней «работы»

Минская милиция заявила о задержании двух иностранцев.

Источник: Комсомольская правда

В Минске милиция задержала двух иностранцев после трех дней «работы». Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Иностранцы приехали в Минск, чтобы распространять психотропы — были задержаны оперативниками», — говорится в сообщении.

Сотрудниками наркоконтроля Ленинского РУВД вместе с коллегами из пограничной службы были задержаны двое 20-летних иностранных граждан по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

В милиции сообщили, что по заданию куратора интернет-магазина один из иностранцев приехал в Минск, арендовал квартиру. Он забирал оптовые партии уже расфасованного психотропа из закладок, а затем раскладывал в разовые дозы по тайникам на территории столицы.

«Спустя некоторое время к нему присоединился знакомый, однако через три дня совместной “работы” их деятельность была пресечена оперативниками», — заявили в ведомстве.

Во время осмотра у фигурантов и в тайниках-закладках было найдено и изъято более 200 граммов особо опасного психотропа. Выяснилось, что иностранцы были на постоянной связи с представителем наркомаркета. Он контролировал все действия и давал указания, как избежать внимания со стороны правоохранителей. По указанному факту заведено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.

Тем временем в Минске 82-летняя женщина лишилась 42 000 рублей из-за установки видеодомофона.

Кроме того, МВД Беларуси завило о задержании с СОБРом супругов, которым грозит до 20 лет.

Ранее Генпрокуратура сказала, что свыше 320 беглых хотят вернуться в Беларусь.