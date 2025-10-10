В Минске милиция задержала двух иностранцев после трех дней «работы»

Во время осмотра у фигурантов и в тайниках-закладках было найдено и изъято более 200 граммов особо опасного психотропа. Выяснилось, что иностранцы были на постоянной связи с представителем наркомаркета. Он контролировал все действия и давал указания, как избежать внимания со стороны правоохранителей. По указанному факту заведено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.