В Минске милиция задержала двух иностранцев после трех дней «работы». Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Иностранцы приехали в Минск, чтобы распространять психотропы — были задержаны оперативниками», — говорится в сообщении.
Сотрудниками наркоконтроля Ленинского РУВД вместе с коллегами из пограничной службы были задержаны двое 20-летних иностранных граждан по подозрению в незаконном обороте наркотиков.
В милиции сообщили, что по заданию куратора интернет-магазина один из иностранцев приехал в Минск, арендовал квартиру. Он забирал оптовые партии уже расфасованного психотропа из закладок, а затем раскладывал в разовые дозы по тайникам на территории столицы.
«Спустя некоторое время к нему присоединился знакомый, однако через три дня совместной “работы” их деятельность была пресечена оперативниками», — заявили в ведомстве.
Во время осмотра у фигурантов и в тайниках-закладках было найдено и изъято более 200 граммов особо опасного психотропа. Выяснилось, что иностранцы были на постоянной связи с представителем наркомаркета. Он контролировал все действия и давал указания, как избежать внимания со стороны правоохранителей. По указанному факту заведено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.
