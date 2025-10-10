Ричмонд
«ЛизаАлерт» Крым: пропала 41-летняя жительница Симферополя

В Крыму пропала женщина в черных кроссовках.

Источник: «ЛизаАлерт» Крым/Vk

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» Крым разместили в соцсети ориентировку на жительницу столицы региона:

«Пропала Канивец Марина Андреевна, 41 год (1983 г. р.), город Симферополь».

Родные уже целую неделю ничего не знают о судьбе Марины Канивец — c 4 октября 2025 года нет сведений о ее местонахождении.

Приметы исчезнувшей крымчанки: 170 см рост, среднее телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза.

Женщина была одета в темно-коричневую спортивную кофту, черные джинсы и кроссовки.

Информацию о местонахождении пропавшей просят сообщать по телефону: 8 (800) 700−54−52 или 112.