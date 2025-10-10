«ЛизаАлерт» Крым: пропала 41-летняя жительница Симферополя

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» Крым разместили в соцсети ориентировку на жительницу столицы региона:
«Пропала Канивец Марина Андреевна, 41 год (1983 г. р.), город Симферополь».
Родные уже целую неделю ничего не знают о судьбе Марины Канивец — c 4 октября 2025 года нет сведений о ее местонахождении.
Приметы исчезнувшей крымчанки: 170 см рост, среднее телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза.
Женщина была одета в темно-коричневую спортивную кофту, черные джинсы и кроссовки.
Информацию о местонахождении пропавшей просят сообщать по телефону: