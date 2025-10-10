В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 21 миллион рублей

Прошлой ночью потерпевшая пришла в полицию. Пенсионерка рассказала, что с 21 июля ей звонили разные люди, которые представлялись сотрудниками серьезных структур. Пожилую даму убедили в том, что ее деньги нужно сохранить. Для этого она перевела на продиктованный счет сперва 3 155 000 рублей, а затем продала свою квартиру за 17 800 000, а выручку от сделки тоже «сохранила».