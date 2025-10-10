Ричмонд
В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 21 миллион рублей

Жительница Приморского района Петербурга стала очередной жертвой телефонных мошенников. 88-летняя женщина перевела на чужие счета 21 миллион рублей. И перевела бы еще, но банк заблокировал операцию. Об этом «Фонтанке» стало известно 10 октября.

Прошлой ночью потерпевшая пришла в полицию. Пенсионерка рассказала, что с 21 июля ей звонили разные люди, которые представлялись сотрудниками серьезных структур. Пожилую даму убедили в том, что ее деньги нужно сохранить. Для этого она перевела на продиктованный счет сперва 3 155 000 рублей, а затем продала свою квартиру за 17 800 000, а выручку от сделки тоже «сохранила».

8 октября она снова пыталась перевести некую сумму мошенникам, но операцию заблокировали.

Общий ущерб составил 20 955 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.