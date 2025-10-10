Отчим 2 года насиловал падчерицу и жестоко убил ее, испугавшись последствий

Маделин Сото появилась на свет 14 марта 2011 года в солнечном штате Флорида. Ее мать, Дженнифер Сото, одна воспитывала дочь и в целом успешно справлялась с материнскими обязанностями. Маленькая Маделин, которую родные ласково звали Мэдди, отличалась живым характером и любовью к творчеству — с удовольствием рисовала, занималась пением и проводила время со сверстниками.
Переломным моментом стал 2017 год, когда Дженнифер познакомилась со Стефаном Стернсом, харизматичным сотрудником транспортной компании. После заключения брака Стефан стал отчимом девочки. Внешне семья производила впечатление абсолютно благополучной, поэтому исчезновение 13-летней Мэдди 26 февраля 2024 года, когда она не пришла в школу, вызвало серьезную тревогу, пишет The Independent.
Мать незамедлительно заявила в правоохранительные органы, что послужило началом масштабной поисковой операции. Родители активно участвовали в поисках, давали многочисленные интервью и сохраняли надежду на благополучный исход.
К сожалению, 1 марта в лесном массиве округа Ориндж было обнаружено тело школьницы. Следствие установило, что девочка стала жертвой сексуального насилия и была задушена.
Основное внимание следствия сосредоточилось на отчиме девочки, который оказался последним, кто видел Мэдди живой. Стернс настаивал, что утром в день исчезновения довез девочку до школы, однако записей с камер видеонаблюдения, подтверждающих это, не нашлось.
При этом его автомобиль был зафиксирован дорожными камерами вблизи места обнаружения тела. Изъятие мобильного телефона подозреваемого позволило следователям обнаружить шокирующие доказательства: несколько сотен фотографий и видеозаписей, запечатлевших систематические акты насилия над несовершеннолетней. Удаленные файлы были восстановлены специалистами.
Расследование выявило, что Стернс подвергал девочку систематическому насилию на протяжении двух лет. По всей видимости, незадолго до трагедии Мэдди сообщила отчиму о намерении раскрыть тайну матери, что и стало мотивом для убийства. Дженнифер признавалась, что была поглощена бытовыми проблемами и не замечала преступных действий, совершаемых против дочери.
18 сентября 2025 года, после трехнедельных судебных слушаний, коллегия присяжных признала Стефана Стернса виновным по всем пунктам обвинения. 38-летний преступник был приговорен судом к пожизненному лишению свободы без возможности условно-досрочного освобождения.
