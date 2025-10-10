Отчим 2 года насиловал падчерицу и жестоко убил ее, испугавшись последствий

Расследование выявило, что Стернс подвергал девочку систематическому насилию на протяжении двух лет. По всей видимости, незадолго до трагедии Мэдди сообщила отчиму о намерении раскрыть тайну матери, что и стало мотивом для убийства. Дженнифер признавалась, что была поглощена бытовыми проблемами и не замечала преступных действий, совершаемых против дочери.