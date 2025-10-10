Ричмонд
Суд на два месяца арестовал алтайца, стрелявшего в пограничника в Омской области

Инцидент ранее произошел на АЗС в Калачинском районе.

Источник: Комсомольская правда

Суд арестовал 57-летнего жителя Республики Алтай, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В четверг, 9 октября, об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Сам инцидент случился 7 октября на АЗС в Калачинском районе. Алтаец из охотничьего карабина с оптическим прицелом дважды выстрелил в сторону сотрудника Погрануправления ФСБ по Омской области.

В это время силовик находился при исполнении служебных обязанностей, он вел оперативно-розыскные мероприятия. В результате обстрела его авто получило повреждения.

На заседании суда, где решался вопрос о мере пресечения, прокурор потребовал ареста обвиняемого, аргументируя, что тот может скрыться. Суд согласился с этим и заключил алтайца под арест. Прокуратура взяла под контроль ход дальнейшего расследования.

