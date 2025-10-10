Бывшую работницу омской психбольницы приговорили к штрафу за получение взятки

СК РФ по Омской области сообщает в пятницу, 10 октября 2025 года, о вынесении приговора по уголовному делу в отношении бывшей заведующей производством центрального пищеблока одного из учреждений здравоохранения Омской области и индивидуального предпринимателя. Они признаны виновными по чч. 5, 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размерах), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). По данным облпрокуратуры, речь идет о бывшей сотруднице БУЗОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н. Н. Солодникова».