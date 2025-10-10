Бывшую работницу омской психбольницы приговорили к штрафу за получение взятки

СК РФ по Омской области сообщает в пятницу, 10 октября 2025 года, о вынесении приговора по уголовному делу в отношении бывшей заведующей производством центрального пищеблока одного из учреждений здравоохранения Омской области и индивидуального предпринимателя. Они признаны виновными по чч. 5, 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном и особо крупном размерах), ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). По данным облпрокуратуры, речь идет о бывшей сотруднице БУЗОО «Клиническая психиатрическая больница им. Н. Н. Солодникова».
«По версии следствия с 2019 по 2023 годы осужденная получила в качестве взятки около 1,8 млн рублей от двух предпринимателей, осуществляющих поставку молочной и мясной продукции по заключенным контрактам в учреждение здравоохранения. Денежные средства передавались за беспрепятственную приемку некачественного товара от поставщиков и их последующую оплату на сумму более 41 млн рублей», — передает региональный СК.
Суд наложил арест на имущество обвиняемых, их позиция не приводится.
Приговором суда бывшей сотруднице психбольницы назначен штраф в размере 5 млн рублей, с конфискацией денег в размере суммы взятки, предприниматель должен выплатить 3 млн рублей.