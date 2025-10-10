Житель Астаны придумал способ не платить за парковку авто и был арестован

По данным официального медиапортала МВД Polisia.kz, сотрудники полиции в Астане выявили факт умышленного сокрытия государственного регистрационного номера транспортного средства.
"Во время патрулирования правоохранители обратили внимание на автомобиль, водитель которого попытался скрыть номерной знак. Как выяснилось, 21-летний автовладелец, припарковавшись на платной стоянке, частично заклеил номер лейкопластырем, чтобы избежать оплаты за парковку.
При выезде с территории он не снял заклейку, в результате чего был остановлен полицейскими. В отношении нарушителя составлен протокол", — рассказали в МВД.
Решением суда водитель был лишен права управления транспортным средством сроком на один год, а также подвергнут аресту. Его автомобиль эвакуирован на коммунальную стоянку.