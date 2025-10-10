Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Астаны придумал способ не платить за парковку авто и был арестован

В Астане арестовали 21-летнего молодого человека, который не хотел оплачивать парковку и заклеил номерной знак автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Источник: Polisia.kz

По данным официального медиапортала МВД Polisia.kz, сотрудники полиции в Астане выявили факт умышленного сокрытия государственного регистрационного номера транспортного средства.

"Во время патрулирования правоохранители обратили внимание на автомобиль, водитель которого попытался скрыть номерной знак. Как выяснилось, 21-летний автовладелец, припарковавшись на платной стоянке, частично заклеил номер лейкопластырем, чтобы избежать оплаты за парковку.

При выезде с территории он не снял заклейку, в результате чего был остановлен полицейскими. В отношении нарушителя составлен протокол", — рассказали в МВД.

Решением суда водитель был лишен права управления транспортным средством сроком на один год, а также подвергнут аресту. Его автомобиль эвакуирован на коммунальную стоянку.