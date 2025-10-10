Бывший полицейский выиграл суд у МВД Казахстана

Лишь в 2023 году истец узнал о наличии у него права на пенсионное обеспечение за выслугу лет и обратился с соответствующими заявлениями в уполномоченные органы. Однако в назначении пенсионных выплат ему было отказано в связи с отсутствием у ответчиков полномочий по назначению пенсии в конкретной категории лиц.