Бывший полицейский выиграл суд у МВД Казахстана

АСТАНА, 10 окт — Sputnik. Алматинский областной суд рассказал о деле, которое рассматривалось в Специализированном межрайонном административном суде региона.

Источник: Пресс-служба МВД РК

Истец — мужчина, служивший в органах внутренних дел с апреля 1993 года по октябрь 2013 года. Ответчики — Департамент полиции Алматинской области и МВД Казахстана.

Бывший полицейский уволился по собственному желанию в октябре 2013 года. Однако, несмотря на наличие необходимой выслуги лет — свыше 25 лет, при увольнении вопрос о назначении пенсионных выплат рассмотрен не был.

Лишь в 2023 году истец узнал о наличии у него права на пенсионное обеспечение за выслугу лет и обратился с соответствующими заявлениями в уполномоченные органы. Однако в назначении пенсионных выплат ему было отказано в связи с отсутствием у ответчиков полномочий по назначению пенсии в конкретной категории лиц.

сообщили в суде

Тогда мужчина обратился с иском в суд, который частично удовлетворил его. МВД было обязано назначить истцу пенсионные выплаты за выслугу лет.

Судом установлено, что на момент увольнения истца и в последующий период, уполномоченным госорганом, ответственным за пенсионное обеспечение лиц, проходивших службу в правоохранительных органах, являлось Министерство внутренних дел.

отметили в суде

Судебный акт вступил в силу, сообщил Алматинский областной суд.