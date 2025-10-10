Закладчика задержали на станции у Центрального парка Воронежа

На станции у Центрального парка Воронежа транспортные полицейские задержали мигранта с партией наркотиков, сообщили в управлении на транспорте МВД России по ЦФО.
У 35-летнего гражданина одной из стран Центральной Азии при проведении личного досмотра в сумке обнаружили 62 свертка, а в кармане спортивных брюк еще три свертка. Экспертиза показала, что содержимым свертков является наркотическое средство — мефедрон, общей массой почти 85 граммов.
Мужчина признался, что до задержания успел оформить три тайника. Оперативники с помощью служебно-розыскной собаки обнаружила эти «закладки». В них был мефедрон, общей массой шесть граммов.
На задержанного завели уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Мужчину заключили по стражу.