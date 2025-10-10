Закладчика задержали на станции у Центрального парка Воронежа

У 35-летнего гражданина одной из стран Центральной Азии при проведении личного досмотра в сумке обнаружили 62 свертка, а в кармане спортивных брюк еще три свертка. Экспертиза показала, что содержимым свертков является наркотическое средство — мефедрон, общей массой почти 85 граммов.