Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Закладчика задержали на станции у Центрального парка Воронежа

У мигранта воронежские полицейские на транспорте обнаружили более 60 свертков с запрещенными препаратами.

На станции у Центрального парка Воронежа транспортные полицейские задержали мигранта с партией наркотиков, сообщили в управлении на транспорте МВД России по ЦФО.

У 35-летнего гражданина одной из стран Центральной Азии при проведении личного досмотра в сумке обнаружили 62 свертка, а в кармане спортивных брюк еще три свертка. Экспертиза показала, что содержимым свертков является наркотическое средство — мефедрон, общей массой почти 85 граммов.

Мужчина признался, что до задержания успел оформить три тайника. Оперативники с помощью служебно-розыскной собаки обнаружила эти «закладки». В них был мефедрон, общей массой шесть граммов.

На задержанного завели уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Мужчину заключили по стражу.