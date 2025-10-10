Девять беспилотников ВСУ сбиты утром над Чёрным морем

Ранее сообщалось, что Киев столкнулся с блэкаутом после того, как российские Вооружённые силы нанесли массированный удар по критической инфраструктуре и военным объектам Украины. Ночью в районе киевской ТЭЦ-6 прогремели многочисленные взрывы, предположительно, с использованием беспилотников «Герань». Левый берег столицы полностью обесточен, проблемы с электричеством затронули и некоторые районы на правом берегу. Мэр города Виталий Кличко охарактеризовал ситуацию как «сложную».