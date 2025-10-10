На Южном Урале задержан коммерсант, укравший 26 млн рублей на вывозе мусора

Кроме того, с 4 марта по 15 мая 2025 года в нарушение природоохранного законодательства он не стал вывозить мусор со свалки в поселке Путь Октября, а просто зарыл его на том же месте. Такие действия привели к деградации земель, восстановление которых потребует не менее 28 миллионов рублей.