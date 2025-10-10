Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Южном Урале задержан коммерсант, укравший 26 млн рублей на вывозе мусора

Предприниматель получил деньги, но работу не выполнил.

В Челябинской области силовики задержали директора ООО «Строительная корпорация» за мошенничество в особо крупном размере и нарушение правил охраны окружающей среды.

Как сообщили в региональном СУ СК РФ, в марте и июне 2024 года его компания заключила контракты с администрациями Новопокровского, Зингейского и Обручевского сельских поселений Кизильского района на ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных вблизи этих поселков.

Однако предприниматель ничего не сделал, зато подделал документы о выполнении работ и предоставил их заказчикам. На основании фальшивых отчётов администрации поселений перевели на его счета более 26,4 миллиона рублей, которые директор компании присвоил себе.

Кроме того, с 4 марта по 15 мая 2025 года в нарушение природоохранного законодательства он не стал вывозить мусор со свалки в поселке Путь Октября, а просто зарыл его на том же месте. Такие действия привели к деградации земель, восстановление которых потребует не менее 28 миллионов рублей.

У дома и по месту работы предпринимателя прошли обыски, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.

Новости и статьи АиФ-Челябинск в Telegram — подпишись !