На Южном Урале задержан коммерсант, укравший 26 млн рублей на вывозе мусора

В Челябинской области силовики задержали директора ООО «Строительная корпорация» за мошенничество в особо крупном размере и нарушение правил охраны окружающей среды.
Как сообщили в региональном СУ СК РФ, в марте и июне 2024 года его компания заключила контракты с администрациями Новопокровского, Зингейского и Обручевского сельских поселений Кизильского района на ликвидацию несанкционированных свалок, расположенных вблизи этих поселков.
Однако предприниматель ничего не сделал, зато подделал документы о выполнении работ и предоставил их заказчикам. На основании фальшивых отчётов администрации поселений перевели на его счета более 26,4 миллиона рублей, которые директор компании присвоил себе.
Кроме того, с 4 марта по 15 мая 2025 года в нарушение природоохранного законодательства он не стал вывозить мусор со свалки в поселке Путь Октября, а просто зарыл его на том же месте. Такие действия привели к деградации земель, восстановление которых потребует не менее 28 миллионов рублей.
У дома и по месту работы предпринимателя прошли обыски, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения.
Новости и статьи АиФ-Челябинск в Telegram — подпишись !