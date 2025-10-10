МВД: В приморской школе родитель побил подростков и распылил газ из баллончика

Правоохранительные органы Приморья задержали 42-летнего жителя Большого Камня после инцидента на школьной территории. Мужчина пришел в школу после конфликта между шестиклассниками и в ходе разбирательств с обидчиками своего сына причинил детям телесные повреждения и распылил газ из баллона. Об этом в пятницу, 10 октября, сообщили в УМВД России по краю.
Несколько школьников получили травмы, после чего мужчина скрылся на автомобиле с места происшествия.
Позднее полиция задержала местного жителя. В ходе проверки будут установлены детали происшествия и степень вреда, причиненного здоровью детей, передает Telegram-канал местного МВД.
В июле толпа подростков избила на детской площадке в Уфе брата и сестру, страдающих аутизмом. Сведения о происшествии были опубликованы в городских сообществах в социальных сетях. По их данным, группа детей и подростков в возрасте от восьми до 15 лет сбросила мальчика с горки, подвергла девочку агрессивному вращению на карусели и издевалась над их собакой. В результате брат и сестра получили травмы.