В Уфе начался суд над Аланом Марзаевым

По данным следствия, занимая должность заместителя премьер-министра правительства РБ, он получил через посредника взятку в виде денег на сумму 37 млн рублей от общей суммы взятки в размере 56 125 707 ₽ 67 коп. за совершение действий в пользу ООО «ДТС» в виде способствования заключению с УСРДИС контрактов на выполнение работ в сфере дорожного хозяйства, своевременной их оплаты, а также общего покровительства по службе, с вымогательством взятки.