Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе начался суд над Аланом Марзаевым

Бывшего вице-премьера республики доставили в Ленинский районный суд.

Источник: Суды общей юрисдикции Москвы

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, Алан Марзаев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, занимая должность заместителя премьер-министра правительства РБ, он получил через посредника взятку в виде денег на сумму 37 млн рублей от общей суммы взятки в размере 56 125 707 ₽ 67 коп. за совершение действий в пользу ООО «ДТС» в виде способствования заключению с УСРДИС контрактов на выполнение работ в сфере дорожного хозяйства, своевременной их оплаты, а также общего покровительства по службе, с вымогательством взятки.

Свою вину Марзаев не признает.