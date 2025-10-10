На Украине закрыли дамбу Днепрогэс после взрывов

Движение через дамбу Днепрогэс перекрыли после взрывов в Запорожье.
Движение по автодорожному переезду дамбы Днепровской ГЭС перекрыто после взрывов в Запорожской области. Об этом заявил глава администрации подконтрольных Киеву районов региона Иван Федоров.
«Также частично ограничено движение через ДнепроГЭС. Рассчитываем, что в течение ближайших 3−4 часов движение будет возобновлено», — написал Федоров в своем telegram-канале. Перед этим он информировал о серии взрывов на подконтрольной территории Киева в Запорожской области.
По словам Федорова, специалисты работают на месте. Планируется восстановить движение через дамбу в течение 3−4 часов.
Взрывы и повреждения объектов инфраструктуры происходят на Украине не впервые. Ранее в Киевской области уже фиксировались инциденты с детонацией боеприпасов при перевозке по железной дороге, что приводило к остановке движения поездов и повреждению контактной сети. Аналогичные происшествия также отмечались в других регионах страны, включая Киев, Одессу и Харьков.