В Омске ищут пассажиров маршрутки, на которую напал мужчина с молотком

Полиция Омска просит откликнуться свидетелей дорожного конфликта, который произошел 23 августа. В тот день 44-летний житель Ленинского округа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на микроавтобус, следовавший из села Харламово к железнодорожному вокзалу.