Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске ищут пассажиров маршрутки, на которую напал мужчина с молотком

Используя незначительный повод, мужчина разбил молотком лобовое стекло.

Полиция Омска просит откликнуться свидетелей дорожного конфликта, который произошел 23 августа. В тот день 44-летний житель Ленинского округа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на микроавтобус, следовавший из села Харламово к железнодорожному вокзалу.

Используя незначительный повод, мужчина разбил молотком лобовое стекло транспортного средства и угрожал водителю и пассажирам. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, а предполагаемый злоумышленник уже находится в следственном изоляторе.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Особенно важны показания пассажиров, находившихся в салоне маршрутки. Очевидцев просят позвонить по телефонам: 8 (3812) 79−25−58 или 8−904−076−43−20.