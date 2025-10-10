В Омске ищут пассажиров маршрутки, на которую напал мужчина с молотком

Полиция Омска просит откликнуться свидетелей дорожного конфликта, который произошел 23 августа. В тот день 44-летний житель Ленинского округа, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напал на микроавтобус, следовавший из села Харламово к железнодорожному вокзалу.
Используя незначительный повод, мужчина разбил молотком лобовое стекло транспортного средства и угрожал водителю и пассажирам. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, а предполагаемый злоумышленник уже находится в следственном изоляторе.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Особенно важны показания пассажиров, находившихся в салоне маршрутки. Очевидцев просят позвонить по телефонам: