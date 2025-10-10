В Ростове мошенница из турфирмы обманула дончан на шесть миллионов

По версии следствия, женщина представлялась директором туристической компании и предлагала приобрести путевки для отдыха в России и за рубежом. Клиенты передавали ей деньги, но вместо долгожданного отпуска получали лишь пустые обещания. Общая сумма причиненного ущерба превысила шесть миллионов рублей.