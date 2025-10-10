В Самаре двух экс-сотрудниц «Волга-Кредита» осудили за хищение 1,7 млрд рублей

Основной приговор по делу был вынесен еще в январе 2021 года. Тогда председателю правления Татьяне Ерилкиной назначили девять с половиной лет реального лишения свободы. Сроки получили еще девять человек. Также тогда суд взыскал с 10 фигурантов дела солидарно более 1,7 млрд руб. в пользу ВКБ и отдельно с Татьяны Ерилкиной — 272 млн рублей.