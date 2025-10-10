Альпинист Кулеш: В районе, где пропала семья Усольцевых, раньше никто не терялся

Напомним, что в Красноярском крае уже более недели продолжаются масштабные поиски семьи Усольцевых — мужчины, женщины и их пятилетнего ребёнка, которые пропали во время туристической поездки. К операции привлечены более 350 человек, включая полицейских, спасателей, волонтёров и местных жителей, а также используются квадроциклы, вертолёты и беспилотники. Автомобиль семьи был обнаружен в посёлке Кутурчин, рядом с местом, где ранее видели пропавших — в сторону горы Буратинка. В поисках обследованы сотни квадратных километров леса и десятки километров лесных дорог. Несмотря на это, результатов пока нет. Спасатели отмечают, что в лесном массиве рядом с районом поисков были зафиксированы медведи, однако в подобных случаях опаснее волки. Следователи при осмотре автомобиля нашли личные вещи семьи.