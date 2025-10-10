Вынесен приговор по громкому делу об избиении хирурга в Костанае

В суде № 2 Костаная сегодня, 10 октября, вынесли приговор 34-летнему мужчине, который ударил уролога Костанайской областной больницы Антона Кистанова.
Судья Анара Шаймурунова приговорила его к 6 месяцам лишения свободы в колонии минимальной безопасности по ст.114 ч.3 УК РК (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
В срок наказания осужденному зачтут время, проведенное в СИЗО с 17 июля 2025 года, при котором один день в следственном изоляторе равен двум дням в колонии. Выходит, что мужчине осталось отбывать наказание порядка 12 дней.
Также он должен выплатить в фонд компенсации потерпевшим чуть более 39 тысяч тенге и еще 2,5 млн тенге потерпевшему Антону Кистанову. Его гражданский иск удовлетворили полностью.
Судья Анара Шаймурунова пояснила, почему подсудимому назначили именно такое наказание. Дело в том, что обвиняемый нанес доктору удар в область губы, что само по себе не влечет тяжкого вреда для здоровья. Серьезные травмы Кистанов получил от падения с высоты собственного роста и удара головой об пол.
Вышеуказанные телесные повреждения в совокупности влекут тяжкий вред здоровью, но умысла у обвиняемого причинять его, считает суд, не было. Его вина установлена в форме преступной неосторожности, подсудимый не предвидел наступления опасных последствий своих действий.
Это считается преступлением небольшой тяжести. Максимальное наказание по данной статье — год лишения свободы. Но и этот срок обвиняемому уменьшили из-за наличия троих малолетних детей 2018, 2012, 2023 годов рождения.
«Несмотря на признание вины, подсудимый не раскаялся. Он винил в случившемся врача, что потерпевший заслужил то, что с ним произошло. Кистанов же вел себя корректно, не провоцировал пациента. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено», — заключила Анара Шаймурунова.