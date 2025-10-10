Вынесен приговор по громкому делу об избиении хирурга в Костанае

Судья Анара Шаймурунова пояснила, почему подсудимому назначили именно такое наказание. Дело в том, что обвиняемый нанес доктору удар в область губы, что само по себе не влечет тяжкого вреда для здоровья. Серьезные травмы Кистанов получил от падения с высоты собственного роста и удара головой об пол.