Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Приморья избил нескольких школьников и распылил газ из баллончика

Жителя Приморья, который побил нескольких школьников и распылил газ из баллончика, доставили в отдел полиции для разбирательства.

Источник: Аргументы и факты

Житель города Большой Камень избил нескольких школьников и распылил газ из баллончика в ходе конфликта с подростками, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

Специалисты установили, что в школе между учениками произошел конфликт. Тогда отец одного из участников пришел в учебное заведение.

«На пришкольной территории между мужчиной и подростками произошел конфликт, в ходе которого гражданин причинил телесные повреждения школьникам и распылил газ из баллона», — сказано в публикации.

В результате инцидента пострадали несколько человек. Мужчина скрылся с места происшествия. Однако впоследствии его задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге подростки устроили беспорядки в электричке и избили охранника.