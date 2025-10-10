Житель Приморья избил нескольких школьников и распылил газ из баллончика

Житель города Большой Камень избил нескольких школьников и распылил газ из баллончика в ходе конфликта с подростками, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
Специалисты установили, что в школе между учениками произошел конфликт. Тогда отец одного из участников пришел в учебное заведение.
«На пришкольной территории между мужчиной и подростками произошел конфликт, в ходе которого гражданин причинил телесные повреждения школьникам и распылил газ из баллона», — сказано в публикации.
В результате инцидента пострадали несколько человек. Мужчина скрылся с места происшествия. Однако впоследствии его задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства.
