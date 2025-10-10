Массовое отравление детей в школе Екатеринбурга обернулось уголовным делом

Ведомство в Орджоникидзевском районе провела проверку в связи с массовым заболеванием учащихся школы № 178 из-за нарушений санитарных норм организацией питания ООО «Глобусресурс». С 21 по 23 апреля 2025 года было зафиксировано массовое отравление 29 человек, включая 24 учащихся, у которых диагностирована норовирусная инфекция.
В ходе проверки выявлены нарушения: несоблюдение сроков годности продуктов, использование запрещенной продукции, грязь в пищеблоке, отсутствие перчаток у повара и другие.
Прокуратура подала 19 исков о компенсации морального вреда, суд удовлетворил 18 из них на сумму более 500 тыс. рублей. Один иск прекращен мировым соглашением на 5 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело против заведующей производством ООО «Глобусресурс» по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, вызвавшее массовое отравление).