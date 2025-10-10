Массовое отравление детей в школе Екатеринбурга обернулось уголовным делом

Ведомство в Орджоникидзевском районе провела проверку в связи с массовым заболеванием учащихся школы № 178 из-за нарушений санитарных норм организацией питания ООО «Глобусресурс». С 21 по 23 апреля 2025 года было зафиксировано массовое отравление 29 человек, включая 24 учащихся, у которых диагностирована норовирусная инфекция.