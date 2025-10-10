Ричмонд
В Актау мужчина попал в тюрьму из-за онлайн-казино

В Актау осудили местного жителя за создание нелегального онлайн-казино, которое принесло ему более 76 млн тенге. Об этом сообщила пресс-служба Актауского городского суда.

Источник: shutterstock

С июня 2024 года по март 2025 года мужчина организовал онлайн-казино, привлекая игроков через мессенджеры. Он рекламировал азартные игры, обещая легкие выигрыши, акции и бонусы. Для транзакций использовал банковскую карту родственника из Грузии, выступавшего дроппером. Деньги поступали на счет через переводы игроков, желающих участвовать в играх.

Вина подсудимого была доказана протоколами осмотра квартиры и мобильных телефонов, скриншотами с телефонов свидетелей, заключением специалиста и другими материалами дела. Подсудимый признал вину частично, выразил искреннее раскаяние в содеянном, просил суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

отметили в пресс-службе

Суд учел наличие ребенка как смягчающее обстоятельство, но признал мужчину виновным. Его приговорили к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор пока не вступил в силу.