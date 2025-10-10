В Актау мужчина попал в тюрьму из-за онлайн-казино

С июня 2024 года по март 2025 года мужчина организовал онлайн-казино, привлекая игроков через мессенджеры. Он рекламировал азартные игры, обещая легкие выигрыши, акции и бонусы. Для транзакций использовал банковскую карту родственника из Грузии, выступавшего дроппером. Деньги поступали на счет через переводы игроков, желающих участвовать в играх.