Минчанин получил наследство после смерти отца и пошел в милицию. Подробности обнародовали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Минчанин получил наследство, но его пришлось отдать», — сказано в сообщении.
В Заводское РУВД обратился 50-летний житель Минска. После смерти отца, убирая квартиру, мужчина нашел пакет с боеприпасами. Внутри него находились составные части охотничьего ружья, около 350 патронов разного калибра, порох.
Минчанин отметил, что его отец был охотником, но всегда пользовался сейфом.
«Про эти боеприпасы, судя по всему, мужчина просто забыл», — обратили внимание в милиции.
Житель Минска добровольно сдал боеприпасы в милицию, так как сам разрешение на хранение оружия получать не планировал. Сотрудниками милиции была изъята находка. Проводится проверка.
