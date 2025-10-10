Гранату времен войны нашли на сахарном заводе на Кубани

Гранату времен Великой Отечественной войны нашли на сахарном заводе на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Предприятие находится в станице Стародеревянковской Каневского района. Рабочие заметили подозрительный предмет со следами коррозии на одном из этапов обработки свеклы.
Прибывшие взрывотехники определили гранату периода Великой Отечественной войны. Боеприпас мог попасть на завод вместе с урожаем поступившей на переработку продукции.
«Боеприпас был вывезен и уничтожен с соблюдением всех мер безопасности», — сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.