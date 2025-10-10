В Пермском крае с начала года выросло количество «пьяных» ДТП

Пермский край вошел в число «антилидеров» среди регионов России по числу «пьяных» ДТП. Прикамье разместилось на девятом месте рейтинга по итогам девяти месяцев этого года.
На дорогах региона с января по сентябрь зарегистрировали 202 ДТП по вине водителей в состоянии опьянения. Это на 6,9% больше показателя аналогичного периода 2024 года. Среди первых 10 регионов «антирейтинга» положительную динамику также отметили в Нижегородской области с ростом «пьяных» ДТП на 7,6%, что оставило ее на втором месте.
Впечатляющее снижение ДТП с участием пьяных водителей сразу 21,2% продемонстрировал Краснодарский край. Это не помогло ему оставить первое место «антирейтинга» с 327 авариями. Заметное снижение «пьяных» ДТП также произошло: на 17% — в Забайкальском крае (шестое место — 210 случаев), 16,3% — в Башкирии (восьмое место — 206), 14,2% — в Свердловской области (десятое место — 194).
По данным ИА «ПромРейтинг», в целом по России зарегистрировано 7 859 ДТП с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения. Наметилась положительная динамика с сокращением общего числа «пьяных» ДТП на 12,3%.