В Пермском крае с начала года выросло количество «пьяных» ДТП

На дорогах региона с января по сентябрь зарегистрировали 202 ДТП по вине водителей в состоянии опьянения. Это на 6,9% больше показателя аналогичного периода 2024 года. Среди первых 10 регионов «антирейтинга» положительную динамику также отметили в Нижегородской области с ростом «пьяных» ДТП на 7,6%, что оставило ее на втором месте.