Стало известно о состоянии девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе

Состояние трехлетней девочки, которую отец выбросил из окна четвертого этажа в Уфе, остается крайне тяжелым. Об этом в пятницу, 10 октября, сообщили в Минздраве республики.
9 октября девочку прооперировали, после чего она находилась в реанимации. По словам помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецова, специалисты НИИ неотложной детской хирургии и травматологии — Клиники Рошаля — провели телемедицинские консультации с врачами Башкортостана и совместно определили тактику лечения.
Собеседник ТАСС отметил, что изменений в состоянии ребенка нет, оно по-прежнему крайне тяжелое.
Пострадавшая девочка получила травмы после падения с высоты четвертого этажа. Ее срочно доставили в больницу. Врачи прооперировали трехлетнюю девочку, однако ее состояние по-прежнему оценивается как крайне тяжелое. Ребенок находится в реанимации. Отец девочки вел себя неадекватно с самого утра. Соседи по дому слышали шум, доносившийся из квартиры. После этого житель Уфы начал выбрасывать вещи из окна, а затем сбросил и свою дочь. Что могло подтолкнуть мужчину к такому поступку и сколько лет колонии ему могут дать — в материале «Вечерней Москвы».