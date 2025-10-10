Стало известно о состоянии девочки, выброшенной отцом из окна в Уфе

Пострадавшая девочка получила травмы после падения с высоты четвертого этажа. Ее срочно доставили в больницу. Врачи прооперировали трехлетнюю девочку, однако ее состояние по-прежнему оценивается как крайне тяжелое. Ребенок находится в реанимации. Отец девочки вел себя неадекватно с самого утра. Соседи по дому слышали шум, доносившийся из квартиры. После этого житель Уфы начал выбрасывать вещи из окна, а затем сбросил и свою дочь. Что могло подтолкнуть мужчину к такому поступку и сколько лет колонии ему могут дать — в материале «Вечерней Москвы».