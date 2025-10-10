Рейс из Турции экстренно сел в Румынии из-за отравления пассажиров дымом

Рейс Стамбул-Лондон авиакомпании British Airways экстренно сел в аэропорту Бухареста из-за отравления четверых пассажиров дымом неизвестного происхождения, пишет The Sun со ссылкой на авиакомпанию.
«Наша команда приняла решение изменить маршрут в качестве меры предосторожности из-за предполагаемой технической неисправности. Самолёт благополучно приземлился», — заявил представитель.
По данным Минздрава Румынии, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
Администрация аэропорта начала расследование, чтобы установить причину задымления и выяснить, не была ли под угрозой безопасность полётов.