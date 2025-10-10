В Люберцах за убийство 23-летней давности задержали киллера и его пособника

В Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали исполнителя и соучастника убийства Вадима Мениса, руководителя люберецкой школы № 10 имени Ю. А. Гагарина. Об этом информирует пресс-служба следственного управления региона.
«Задержаны киллер и пособник в убийстве директора лицея № 10 им. Ю. А. Гагарина Вадима Мениса. Также они совершили покушение на убийство еще двух человек», — говорится в заявлении.
Событие произошло ровно 23 года назад, 10 октября 2002 года. Заслуженный педагог России, являвшийся также членом-корреспондентом Академии экономических наук, был убит выстрелом возле дверей лицея.
Один из работников учебного заведения предпринял попытку остановить нападавшего, но получил ранение. Помимо этого, преступник произвел выстрел ещё в одного прохожего.
После совершения преступления киллер быстро сел в автомобиль, где его ждал сообщник. Им удалось скрыться с места происшествия, и только спустя почти четверть века они были задержаны. Один из них является жителем Люберец, другой — выходцем из ДНР.
Убийство Мениса было организовано криминальным лидером за вознаграждение в 300 долларов. Однако, спустя менее полугода, заказчик погиб в автокатастрофе. Пострадавший свидетель, сотрудник лицея, вступивший в борьбу с убийцей, безошибочно идентифицировал нападавшего.