В Люберцах за убийство 23-летней давности задержали киллера и его пособника

Жертвой стал заслуженный учитель России, член-корреспондент Академии экономических наук Вадим Менис.

Источник: Аргументы и факты

В Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали исполнителя и соучастника убийства Вадима Мениса, руководителя люберецкой школы № 10 имени Ю. А. Гагарина. Об этом информирует пресс-служба следственного управления региона.

«Задержаны киллер и пособник в убийстве директора лицея № 10 им. Ю. А. Гагарина Вадима Мениса. Также они совершили покушение на убийство еще двух человек», — говорится в заявлении.

Событие произошло ровно 23 года назад, 10 октября 2002 года. Заслуженный педагог России, являвшийся также членом-корреспондентом Академии экономических наук, был убит выстрелом возле дверей лицея.

Один из работников учебного заведения предпринял попытку остановить нападавшего, но получил ранение. Помимо этого, преступник произвел выстрел ещё в одного прохожего.

После совершения преступления киллер быстро сел в автомобиль, где его ждал сообщник. Им удалось скрыться с места происшествия, и только спустя почти четверть века они были задержаны. Один из них является жителем Люберец, другой — выходцем из ДНР.

Убийство Мениса было организовано криминальным лидером за вознаграждение в 300 долларов. Однако, спустя менее полугода, заказчик погиб в автокатастрофе. Пострадавший свидетель, сотрудник лицея, вступивший в борьбу с убийцей, безошибочно идентифицировал нападавшего.