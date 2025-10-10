Житель Иркутска выплатит 230 тысяч рублей за ДТП с машиной скорой помощи. В январе 2024 года на перекрестке улиц Седова и 4-й Советской произошла авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи и отечественной легковушки. Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, фельдшер сказала включить сирену и проблесковые маячки.