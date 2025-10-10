Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Иркутска выплатит 230 тысяч рублей за ДТП с машиной скорой помощи

Водитель «ВАЗа» выехал на перекресток, не пропустив служебный автомобиль.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Житель Иркутска выплатит 230 тысяч рублей за ДТП с машиной скорой помощи. В январе 2024 года на перекрестке улиц Седова и 4-й Советской произошла авария с участием автомобиля скорой медицинской помощи и отечественной легковушки. Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона, фельдшер сказала включить сирену и проблесковые маячки.

— Автомобиль ехал по правой полосе со скоростью 40 км/ч. На перекресток внезапно вылетел «ВАЗ», хотя по правилам он должен был уступить дорогу служебной машине, — уточняется в материалах дела.

Водитель «ВАЗа» объяснил, что не видел и не слышал специальные сигналы скорой помощи. С нарушителя взыскали 190 тысяч рублей за материальный ущерб и 30 тысяч на расходы по проведению экспертизы.