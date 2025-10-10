Шансы Трампа получить премию мира оценили в 3%

На этой неделе проходит награждение лауреатов Нобелевской премии 2025 года, в которой участвуют ученые из разных научных номинаций. Имя лауреата Нобелевской премии мира 2025 года будет объявлено 10 октября. В этом году в списке потенциальных претендентов фигурирует президент США Дональд Трамп, кандидатуру которого подтвердил Financial Times (FT). Уточняется, что он номинирован за свои усилия по урегулированию конфликта в секторе Газа. В числе поддерживающих кандидатуру президента и лидеры других стран. Среди них Армения, Азербайджан, Пакистан, Израиль и другие. Кто еще выдвинул кандидатуру лидера Соединенных штатов и есть у него шансы — в материале URA.RU.