Машину с телом водителя подняли со дна карьера в Ленобласти

Спасатели доставали легковушку с помощью водолазного оборудования.

Источник: Комсомольская правда

Смертельная авария произошла в Кингисеппском районе накануне, 9 октября. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба Ленобласти в своем telegram-канале.

— Автомобиль ВАЗ съехал в карьер «Фосфорит» и полностью утонул. На место происшествия незамедлительно выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда из Шлиссельбурга, — рассказали спасатели.

Для проведения сложных работ спасателям потребовалось специальное водолазное снаряжение и тяжелая техника. С помощью профессионального оборудования автомобиль вытащили со дна карьера. Когда легковушка оказалась на берегу, внутри нашли тело водителя.

Фото: t.me/acclenobl.

Погибшего мужчину передали сотрудникам правоохранительных органов для установления всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время проводится проверка по факту инцидента, выясняются причины, приведшие к трагедии.