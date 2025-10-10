Машину с телом водителя подняли со дна карьера в Ленобласти

Смертельная авария произошла в Кингисеппском районе накануне, 9 октября. Об этом сообщила Аварийно-спасательная служба Ленобласти в своем telegram-канале.
— Автомобиль ВАЗ съехал в карьер «Фосфорит» и полностью утонул. На место происшествия незамедлительно выехала дежурная смена поисково-спасательного отряда из Шлиссельбурга, — рассказали спасатели.
Для проведения сложных работ спасателям потребовалось специальное водолазное снаряжение и тяжелая техника. С помощью профессионального оборудования автомобиль вытащили со дна карьера. Когда легковушка оказалась на берегу, внутри нашли тело водителя.
Фото: t.me/acclenobl.
Погибшего мужчину передали сотрудникам правоохранительных органов для установления всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время проводится проверка по факту инцидента, выясняются причины, приведшие к трагедии.