Белорус получил уголовное дело, пытаясь избавить посетителя поликлиники от пристрастия к азартным играм

Белорус пытался избавить мужчину от игровой зависимости и получил уголовное дело. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Минского облисполкома.
«Радикальный и незаконный способ борьбы с игровой зависимостью избрал солигорчанин и стал фигурантом уголовного дела», — говорится в сообщении.
18-летний житель Солигорска стоял в очереди на флюорографию и заметил, что другой посетитель поликлиники играет в онлайн-казино в телефоне. Фигурант свое негативное отношение к азартным играм выразил тем, что выбил гаджет из рук, а затем ударил его владельца.
В милиции отметили, что мобильный телефон оказался разбит, а у мужчины — телесные повреждения. В отношении жителя Солигорска завели уголовное дело за хулиганство. По указанной статье предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.
