Белорус получил уголовное дело, пытаясь избавить посетителя поликлиники от пристрастия к азартным играм

18-летний житель Солигорска стоял в очереди на флюорографию и заметил, что другой посетитель поликлиники играет в онлайн-казино в телефоне. Фигурант свое негативное отношение к азартным играм выразил тем, что выбил гаджет из рук, а затем ударил его владельца.