Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорус получил уголовное дело, пытаясь избавить посетителя поликлиники от пристрастия к азартным играм

Белорус пытался избавить мужчину от игровой зависимости и получил уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Белорус пытался избавить мужчину от игровой зависимости и получил уголовное дело. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

«Радикальный и незаконный способ борьбы с игровой зависимостью избрал солигорчанин и стал фигурантом уголовного дела», — говорится в сообщении.

18-летний житель Солигорска стоял в очереди на флюорографию и заметил, что другой посетитель поликлиники играет в онлайн-казино в телефоне. Фигурант свое негативное отношение к азартным играм выразил тем, что выбил гаджет из рук, а затем ударил его владельца.

В милиции отметили, что мобильный телефон оказался разбит, а у мужчины — телесные повреждения. В отношении жителя Солигорска завели уголовное дело за хулиганство. По указанной статье предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее МИД заявил о выдворении 2100 нелегалов из Беларуси за первое полугодие 2025.

Тем временем в Минске женщины пострадали в ДТП с врезавшейся в светофор маршруткой и Tesla.

Кроме того, мы узнали, что можно и нельзя делать на Покровскую Родительскую субботу 11 октября.